Elizabeth geeft prei aan militairen

De koningin overhandigde de prei aan vertegenwoordigers van The Royal Wesh, die de groente daarna op hun hoofddeksel staken. Volgens traditie eten de Welsh soldaten op St Davids Dag (1 maart) een rauwe prei.

Elizabeth prees in een korte toespraak de inzet van de soldaten. Ze was blij om St Davids Dag met hen te kunnen vieren en om prei te kunnen overhandigen. De koningin was eveneens 'delighted' om de nieuwe mascotte te ontmoeten, de geit Llywelyn.

De koningin was 'delighted' om de geit Llywelyn te ontmoeten. Foto: Hollandse Hoogte

Die heeft het rijk overigens niet alleen, want de Welsh hebben ook nog de geit Shenkin, die eveneens bij de plechtigheid aanwezig was. Koningin Elizabeth heeft al sinds haar kroning in 1953 een bijzondere band met de 'The Royal Welsh'.