Verdriet bij BN'ers om dood Guus Verstraete

"Ik wilde zoveel hierbij schrijven, maar dat lukt me eigenlijk niet", schrijft Chantal Janzen op Instagram. "Vandaag zijn we in Studio 24 in Hilversum, een nieuwe tv-show aan het opnemen. Zo eentje met alle toeters en bellen. Dus exact aan het doen waar deze allerliefste man van hield. Met heel veel mensen voor en achter de schermen die op hun beurt weer van hem hielden. Vandaag doen we het met veel verdriet met z'n allen, voor hem. Dag lieve lieve vriend. Dankjewel voor alles."

"Guus.......zoveel met je gewerkt dit is ongelofelijk.....ben geschokt....deze regie had je niet in handen", reageert Jeroen van der Boom.

Jan de Hoop spreekt zijn waardering uit voor de vakman pur sang. " Zo'n aardigde vakman met humor. Wat vreselijk voor Simone en familie en vrienden. Guus Verstraete overleden."

Ook Danny de Munk is geschrokken. "Verdomme Guus! Tranen in mijn ogen van verdriet", schrijft hij. "Zoveel met je meegemaakt & gewerkt samen .... Koester onze herinneringen .. Rust in vrede mijn gab."

Jim Bakkum deelde een video van een optreden van hem en Paul de Leeuw die Guus Verstraete regisseerde. "Dit fragment heeft Guus anderhalf jaar geleden geregisseerd en vind dit visueel één van de mooiste optredens uit mijn carrière. Guus was een vakman en wist precies wat hij deed."