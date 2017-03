Roxeanne lichtte André in over huwelijk

"Ik heb Dré een berichtje gestuurd", zegt Roxeanne tegen Shownieuws. "Ik vond het wel zo netjes om vooraf, voor de bekendmaking op social media, gewoon even m'n broertje in te lichten. Daar sta ik helemaal achter."

Erik vroeg Roxeanne bij haar thuis. "Dus lekker in pyjama. M'n moeder zat ook op de bank. Dat vond ik ook erg bijzonder", aldus de 24-jarige Roxeanne. Erik kopieerde daarmee het aanzoek van André sr., die Rachel ook ten huwelijk vroeg in het bijzijn van de ouders. Over de datum zijn Roxeanne en Erik het nog niet eens. "Dat komt later. We genieten eerst nog even van het moment van het verloofd zijn."