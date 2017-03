Alexander uit Temptation Island mishandelt fan

Alexander zal zich binnen afzienbare tijd bij de rechtbank moeten verantwoorden voor zijn daden. De 25-jarige Bredanaar was samen met mededeelnemer Danyla op stap in het Belgische Roeselare toen het mis ging.

Midden in de nacht troffen Alexander, Danyla en het slachtoffer elkaar in de shoarmatent, waar de sfeer nog ontspannen was. Bij de auto van Alexander sloeg echter de vlam in de pan en barste hij in woede uit, waarna de verleider de Vlaming twee gebroken ribben schopte. Dat werd later in het ziekenhuis vastgesteld.

Alexander en Danyla werden na het voorval direct verhoord door de Belgische politie, maar ze weigerden mee te werken aan het onderzoek. Camerabeelden moeten nu uitsluitsel geven.