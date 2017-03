Songfestival niets voor Zara Larsson

"Ik ben bang om te verliezen. Ik wil niet meedoen en dan verliezen. Wat als je de finale niet haalt?", zei Zara vrijdagavond in RTL Late Night. "Ik vind het leuk om naar te kijken, maar het is niet mijn ding."

De negentienjarige zangeres was wel behoorlijk onder de indruk van O'G3NE, de Nederlandse inzending van dit jaar. De meidengroep bracht in het programma voor het eerst hun nummer Lights And Shadows live ten gehore.

"Dat klonk erg goed. Ongelooflijk dat jullie zo goed samen kunnen zingen. Jullie hebben mijn steun", aldus Zara.