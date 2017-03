RTL wist Hitler van site Expeditie Robinson

De beeltenis van Hitler stond al geruime tijd in een lijst van mensen die mee willen doen aan het realityprogramma en met zelfgemaakte video's stemmen werven onder het publiek.

Een woordvoerster van RTL5 erkent zaterdag dat de foto van Hitler op de website van het programma stond en meldt dat na de ontdekking de foto is verwijderd.

Voor het eerst sinds 2009 doen in het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson weer onbekende Nederlanders mee. In totaal mogen vier 'onbekenden' hun opwachting maken naast de gebruikelijke groep BN'ers. Mensen die mee willen doen, kunnen zich via de site van de show aanmelden en een video van zichzelf insturen. Diegenen die de meeste likes krijgen, gaan naar een speciaal selectieweekend waar hun allerlei survivalopdrachten staan te wachten. Daar worden uiteindelijk de vier deelnemers gekozen.

Welke BN'ers er dit jaar meedoen, wordt op een later moment bekendgemaakt.