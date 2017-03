Kroonprins Dubai vraagt hulp met naam giraffe

"De levenscirkel. Een pasgeboren mannetjes giraffe. Help me met een naam", was de boodschap van Fazza, zoals de kroonprins wordt genoemd.

Op Instagram plaatste hij ook een filmpje van de giraffe die met zijn moeder zijn eerste aarzelende stappen zet in de woestijn naast Dubai, met de beroemde Burj Khalifa, de hoogste toren van de wereld op de achtergrond.

The circle of life. #newborn male giraffe help me with a name انتظركم Een bericht gedeeld door Fazza (@faz3) op 4 Mrt 2017 om 2:05 PST

De avontuurlijke kroonprins (34) heeft behalve op Instagram (5 miljoen) ook een grote schare volgers op Facebook (1,9 miljoen) en Twitter (2,3 miljoen).