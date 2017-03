Trump claimt dat Schwarzenegger is ontslagen

"Hij is ontslagen door zijn slechte (zielige) kijkcijfers, niet door mij. Triest einde aan een geweldige show", twitterde Trump zaterdag.

Arnold Schwarzenegger isn't voluntarily leaving the Apprentice, he was fired by his bad (pathetic) ratings, not by me. Sad end to great show — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 maart 2017

Arnold Schwarzenegger presenteerde de tv-show slechts één seizoen. De voormalig bodybuilder, acteur in actiefilms en Republikeins politicus gaf Donald Trump als producer op de achtergrond de schuld van de tegenvallende kijkcijfers, vier à vijf miljoen mensen.

Schwarzenegger heeft op Twitter ook al gereageerd op de beschuldiging van Trump. "Je moet overwegen een nieuwe komiek en factchecker in te huren", twitterde Arnold terug.

You should think about hiring a new joke writer and a fact checker. https://t.co/SvAjuPdHfa — Arnold (@Schwarzenegger) 4 maart 2017

De Amerikaanse president, die voor zijn politieke carrière het tv-programma populair maakte als gastheer, liet zich eerder via Twitter laatdunkend uit over de prestaties van Schwarzenegger als zijn opvolger.

Trumps The Apprentice trok in het debuutjaar geregeld twintig miljoen kijkers, maar dat viel in het veertiende en zijn laatste seizoen in 2015 terug tot rond de zes miljoen. Hij zou ook nu nog betrokken zijn bij de show en er geld aan verdienen.