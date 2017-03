Bobby Brown eert Bobbi Kristina

Bij alle foto's die hij op Twitter deelt schrijft hij: "Today we celebrate you baby girl", waarachter hij de hashtag #BOBBIKRISTINABROWN plaatst.

TODAY WE CELEBRATE YOU BABY GIRL #BOBBIKRISTINABROWN pic.twitter.com/ceRiun1EE9 — BOBBY BROWN (@KingBobbyBrown) 4 maart 2017

Bobbi Kristina werd eind januari 2015 op 22-jarige leeftijd bewusteloos in een badkuip in haar huis aangetroffen door haar vriend Nick Gordon. Nadat ze maandenlang kunstmatig in coma werd gehouden is ze in juli dat jaar overleden. In september 2016 is Nick door een rechtbank in Atlanta verantwoordelijk gesteld voor haar dood.