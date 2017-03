Op de gastenlijst van het extravagante feestje prijkten een aantal bekende namen, zoals Rob Lowe, Beyoncé en Jay-Z, James Corden, Barba Streisand, Robert Downey Jr. en Orlando Bloom. Dit meldt US Weekly.

Het is onduidelijk of zijn ex, Gwyneth Paltrow aanwezig was op het partijtje. Op zijn verjaardag zelf had ze een selfie van haar met Chris en hun twee kinderen, Apple (12) en Moses (10) gedeeld op Instagram om hem te feliciteren. Daarbij schreef ze: "Fijne 40ste verjaardag voor de beste vader op deze wereld! We houden zoveel van je!"