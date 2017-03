Rusland overweegt verbod op Disneyfilm

De Disneyfilm zou een controversiële Russische wet uit 2013 overtreden die 'homoseksuele propaganda' onder jongeren verbiedt. Een parlementslid van president Poetins partij Verenigd Rusland dringt erop aan dat Medinsky de film eerst bekijkt om te controleren of de bewuste scènes aan de wet voldoen. Zo niet, dan moeten er volgens hem maatregelen genomen worden om Beauty and the Beast 'volledig te verbieden.'

Het eerste homoseksuele karakter in een Disneyfilm ooit is LeFou, het maatje van Belle's bewonderaar Gaston. LeFou is nog niet helemaal zeker van zijn gevoelens voor zijn vriend. ''Hij is behoorlijk in de war over wat hij nu eigenlijk wil. Het is iemand die er pas net achter komt dat hij dit soort gevoelens heeft'', zei regisseur Bill Condon hier eerder over.

Volgens de planning moet Beauty and the Beast op 16 maart in de Russische bioscopen verschijnen. Emma Watson kruipt in de huid van Belle, Beest wordt gespeeld door Dan Stevens en Luke Evans vertolkt de rol van Gaston. In Nederland kun je vanaf 29 maart de film zien.