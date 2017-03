Familiefilm met Noortje Herlaar wint prijs

Toen mijn vader een struik werd is de verfilming van het gelijknamige boek van Joke van Leeuwen. In de film vlucht de tienjarige Toda voor een oorlog in haar thuisland. Op haar spannende en soms gevaarlijke reis weet ze steeds beter voor zichzelf op te komen en haar angsten te overwinnen.

De hoofdrollen in de film worden vertolkt door Noortje Herlaar, Teun Kuilboer en de jonge actrice Celeste Holsheimer. Ook Susan Visser, Anneke Blok, Leny Breederveld en Ali Ben Horsting vertolken rollen. Toen mijn vader een struik werd is geregisseerd door Nicole van Kilsdonk (Patatje Oorlog, Ventoux).