Amerikaanse prijs voor Nederlandse 48Hrs-film

De korte film Giraffe van regisseur Janne Schmidt, met rollen voor Jacqueline Blom (Penoza) en Bram Suijker, werd door het publiek in Seattle van alle vijfduizend inzendingen uit de hele wereld bekroond als beste titel van het jaar. De jury kende de komedie de derde prijs toe. Giraffe, dat werd gemaakt door het 48 Hour-team in Leeuwarden, vertelt over een succesvolle sekslijn waar alleen maar dierengeluiden te horen zijn. Hoofdrolspeelster Britte Lagcher werd genomineerd als beste actrice.

Twee andere Nederlandse bijdragen eindigden in de top 10: het oorlogsdrama My Pleasure uit Amsterdam en de komedie Morgen is er zon uit Utrecht. Alle drie de titels hebben met hun kwalificatie een vertoning gewonnen op het festival van Cannes. Actrice Rian Gerritse, die te zien was in de Rotterdamse bijdrage Underdog, werd bekroond als beste vrouwelijke bijrol van het jaar voor haar vertolking van een onzekere hondentrainster. De martial arts-komedie belandde in de strijd om de beste film van het jaar op de elfde plek.

Nederlandse bijdragen doen het al jaren goed bij de internationale competitie om de beste 48 Hour Film van het jaar. De afgelopen drie jaar vielen er doorlopend Nederlandse producties in de prijzen. Bij het 48 Hour Film-project, dat in Nederland elk jaar in meerdere steden plaatsvindt, moeten cast en crew binnen twee dagen een volledige korte film maken.