premium

Liefdesbrieven Jackie Kennedy onder de hamer

22 min geleden

Liefdesbrieven die de voormalige First Lady Jackie Kennedy schreef aan de toenmalige Britse ambassadeur in de VS, David Ormsby-Gore, gaan onder de hamer. De brieven van Kennedy aan Ormsby-Gore werden aangetroffen in twee rode koffers, bedoelt voor diplomatieke post, op het landgoed van de ex-diplomaat in het Verenigd Koninkrijk.