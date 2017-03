Netflix overweegt nieuw seizoen Gilmore Girls

Netflix kwam in november met een reboot van de show als vervolg op de serie die van 2000 tot 2007 op de televisie te zien was.

Netflix koos met zijn reboot voor een miniserie van vier afleveringen over de levens van moeder Lorelai Gilmore, gespeeld door Lauren Graham en dochter Rory Gilmore die werd gespeeld door Alexis Bledel. De miniserie ontving lovende kritieken.

"We waren erg blij met het succes van de show en de fans waren erg tevreden over de miniserie, het voldeed aan de verwachtingen", aldus Sarandos die tevens bevestigt al in gesprek te zijn met de makers van de serie, Amy Sherman-Palladino en Dan Palladino.

Speculaties over een vervolg op de miniserie gingen al de ronde omdat de show eindigt met een cliffhanger. Wel waarschuwt Sarandos voor teveel enthousiasme en benadrukt dat de gesprekken nog in de verkennende fase verkeren.