Inge de Bruijn had hekel aan haar lichaam 

Dat zegt de voormalig zwemster in Metro.

"Soms voelde ik me net een beest", vervolgt Inge, die binnenkort naakt te zien is in het RTL-programma Adam zkt. Eva VIPS. Volgens haar coach stond ze altijd al met 1-0 voor als ze het zwembad binnenliep.

Nu ze al een tijdje gestopt is met wedstrijdzwemmen heeft Inge meer vrede met haar lichaam. "Nu is mijn spiermassa afgenomen en dat vind ik prettiger", zegt ze. "Ik won zelfs met armpje drukken van mannen. Ik voel me nu meer een vrouw."

In Adam zkt. Eva VIPS is Inge een van de zes BN'ers die uit de kleren gaat. De show is een spin-off van de datingshow waarin kandidaten bloot op een eiland op zoek gaan naar een partner. Op het eiland ontmoeten ze straks 'gewone' Nederlanders voor een eventuele date.