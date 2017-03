Zoals bekend was Geert Wilders zondagavond de grote afwezige tijdens het lijsttrekkersdebat in Koninklijk Theater Carré. De PVV-voorman had eerder die dag bovendien aan De Telegraaf verteld dat hij geen behoefte had om het debat op tv te gaan kijken. In plaats daarvan gaf hij – net als ruim 4 miljoen andere Nederlanders – de voorkeur aan het populaire tv-programma Boer zoekt Vrouw.

"Hij zat thuis, omdat hij geen zin had om te komen", schrijft Meuldijk op Facebook. "Dat zei ik vroeger ook als ik niet was uitgenodigd. En dan hard roepen dat je iets véél leukers te doen hebt. Daarom zaten alle racisten gisteravond naar Boer zoekt Vrouw te kijken..."

"Fout in de oorlog"

En daar blijft het niet bij. Meuldijk – die zowel voor de Europese verkiezingen van 2004 als in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 als lijstduwer kandidaat stond voor de Partij voor de Dieren – refereert zelfs aan de oorlog om haar frustraties te uiten.

"Zeker dertig procent van de Nederlanders was fout in de oorlog, en volgens de peilingen gaat nu zo'n 30 procent op Wilders stemmen, dus dat klopt wel", aldus de tekstschrijfster die voor Rob de Nijs onder andere de nummer 1-hit Banger Hart schreef.

Geert Wilders wilde niet deelnemen aan het lijsttrekkersdebat in Koninklijk Theater Carré vanwege een interview van RTL Nieuws met zijn broer Paul Wilders. Wel had de politicus zendtijd ingekocht tijdens de reclameblokken.