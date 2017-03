"Het is nog te vroeg om dit onmenselijke verlies te beschrijven en te verwerken, daarom verzoeken zij hun privacy te respecteren in de komende zware periode, die hen te wachten staat", zo luidt de verklaring. Verder staat er in het statement dat de familie en naaste vrienden een grote en veilige steun voor het stel zijn.

Begin vorige maand liet Ellemieke nog weten dat ze veel moeite heeft moeten doen om opnieuw zwanger te raken. "We zijn denk ik wel twee jaar bezig geweest in de medische molen", vertelde de foodblogger in gesprek met Flair. "We hebben ivf geprobeerd, maar dat sloeg bij mij niet aan. Daarna volgden we onder begeleiding de natuurlijke cyclus. Dit was absoluut niet leuk, maar ik heb een hele geduldigde, rustige man die me enorm steunde."

De voormalige televisiepresentatrice en chef-kok Sergio trouwen in 2008 en hebben samen twee kinderen, de 7-jarige Noah en Zenna van 5. De begrafenis van de baby zal binnenkort plaatsvinden in besloten kring.