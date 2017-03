"Er woont een mafkees tegenover ons, die Roy een arrogante kwal noemt", zegt Marvin in de video die hij op Facebook plaatste. "Diegene heeft een nep-profiel op Facebook en we gaan haar nu even opzoeken. (...) We gaan nu dus even verhaal halen en kijken wat mevrouw allemaal te vertellen heeft, met haar bijdehante smoel." Roy vult zijn vriend aan: "Ze zegt dat ik mijn auto op een invalideparkeerplaats parkeer en dat mensen daardoor niet kunnen uitstappen."

Als de twee bij het huis van hun overbuurvrouw arriveren, stapt het stel uit en bellen ze aan. Vervolgens ontstaat er via de intercom een woordenwisseling en als de vrouw weigert de deur te openen, dreigt Roy de politie te bellen. "Óf je kunt naar buiten komen om een gesprek aan te gaan, óf ik bel de politie."