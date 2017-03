Tweeling Nick Cannon ontmoet halfbroertje

Afgelopen weekeinde gingen de kleuters met papa Nick op bezoek bij Golden, het bijna twee weken oude derde kind van Cannon.

A post shared by LORD NCREDIBLE ALMIGHTY (@nickcannon) on Mar 5, 2017 at 7:30pm PST

"Big sister love! Roe Roe and Go Go!!", schreef Nick op Instagram bij een foto van Monroe en Golden. De komiek en presentator poseerde ook met zijn drie kinderen, moeder en grootmoeder. "Mijn oma haat het om op de foto te gaan!", schreef hij bij het familiekiekje.

A post shared by LORD NCREDIBLE ALMIGHTY (@nickcannon) on Mar 5, 2017 at 7:26pm PST

Monroe en Moroccan komen voort uit Nicks huwelijk met Mariah Carey. De twee besloten in december 2014, na een huwelijk van zes jaar, uit elkaar te gaan. De scheiding werd in november afgerond. Golden, die op 21 februari ter wereld kwam, kreeg Nick met zijn ex Brittany Bell.