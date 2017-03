Viola Davis krijgt kunstprijs van Harvard

Volgens het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone gaf Davis in haar speech een beschouwing op de kunsten en het acteren. "Kunst is een heilige plek, op het podium en het witte doek", aldus de Fences-actrice die het acteerwerk ziet als een kunstvorm die mensen minder eenzaam helpt voelen, inclusief haarzelf. "Het is de rede waarom ik het, zoveel jaren, deed", vertelde Davis de aanwezige studenten.

Davis ontving in februari een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in de speelfilm Fences. Eerder won ze een Golden Globe, een Critic's Choice Award, een Screen Actor's Guild Award en een BAFTA voor haar acteerprestaties.