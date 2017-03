Dochter Lily had pijn door gemis vader Phil Collins

Lily had alleen de eerste vijf jaar de beschikking over haar vader, waarna Phil haar moeder verliet en in Zwitersland ging wonen. De 27-jarige miste hem in de jaren daarna enorm. "Hij leefde gewoon, maar zo voelde het voor mij niet", schrijft de actrice. "Ik wist wel dat hij van me hield, maar hij was er nooit in levenden lijve om me dat te vertellen."

In het boek heeft de zangeres en actrice ook een open brief aan haar vader opgetekend. Daarin schrijft ze onder meer: "Ik accepteer de woede die ik voelde en het verdriet vanwege de dingen die je deed of naliet. En hoewel het nu misschien te laat lijkt, is dat het niet. We hebben nog genoeg tijd."

Phil Collins heeft vijf kinderen uit drie huwelijken.