Louis van Gaal neemt het op voor Mark Rutte

Volgens Louis van Gaal was het vooropgezet door de redactie van het praatprogramma. “Wat er gisteren gebeurde bij Pauw en Jinek vond ik heel erg. Dan weet je van tevoren wat er gaat gebeuren. Het is zo erg voor die mensen uit Groningen, de emoties zijn zo dichtbij en dan word je als politicus gewoon in de verdediging gedrukt. Dat wisten Pauw en Jinek ook van tevoren en dat vind ik niet terecht, niet fair", zei de voormalig bondscoach aan tafel bij Humberto Tan.

Volgens de voetbaltrainer was het voor Mark Rutte schier onmogelijk zich te verdedigen. "Daar kun je nooit van winnen. Dat is effectbejag. Ik heb ook wel kritiek op Rutte, maar hij deed het fantastisch gisteren. Ik denk niet dat ik het zo had kunnen oplossen", stak Van Gaal zijn loftrompet over de premier.