Eerste cisgenderrol voor Laverne Cox

Volgens The Wrap staat in de beschrijving van de rol nergens dat het gaat om een transgenderpersonage. Tijdens de casting zouden slechts mensen "van alle etniciteiten" zijn opgeroepen te komen auditeren. De makers van de serie wilde niet reageren op het bericht dat het zou gaan om de rol van een cisgender, iemand van wie de seksuele identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee hij of zij geboren is.

In The Trustee gaat Laverne oud-gevangene Amanda Jones spelen. Zij rondt haar tijd in de cel af met een werkstraf voor de politie. De andere hoofdrol wordt gespeeld door Meaghan Rath, die eerder te zien was in Being Human.