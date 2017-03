Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Ice-T: Trumpaflevering was moeite niet waard

16 min geleden

De aflevering van Law & Order: Special Victims Unit die losjes gebaseerd was op de politieke campagne van Donald Trump, was het vertonen niet waard. Dat zegt Ice-T, één van de acteurs van de serie. In een interview met Vanity Fair noemt de rapper de episode "niet ons beste werk".