Milow en Hooverphonic in Amsterdamse Bos

34 min geleden

Milow en Hooverphonic zijn de eerste namen die deze zomer optreden tijdens Live At, de serie intieme openluchtconcerten in het Amsterdamse Bostheater. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Beide Belgische acts speelden al tijdens eerdere edities van Live At.