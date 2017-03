Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Prins Harry uitgelachen om scheren borsthaar

37 min geleden

Prins Harry werd vorige week op Jamaica gefotografeerd, waar hij verbleef vanwege het huwelijk van een van zijn beste vrienden, Tom Inskip. In zijn vrije tijd lag hij daar te zonnen in zijn blote, gladde torso. Nu blijkt dat hij sindsdien belachelijk wordt gemaakt door zijn vrienden, omdat hij voorheen juist veel borsthaar had...