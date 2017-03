Patricia Paay: 'Ik kan Patty Brard wel wurgen!'

“Ik wist niet wat ik las”, zegt Paay in Party. “Viezigheid? Is Patty soms vergeten dat ze op tv haar darmen heeft geleegd? Nee, dat is lekker fris. En is ze vergeten wat haar ex-man René Muthert over allemaal heeft gezegd? Ze doet nu alsof ze heiliger is dan de Paus.”

Brard – die inmiddels zakendoet met oud-zakenpartner én buurman van Paay, Maarten Oostvogel – liet eerder weten helemaal niet blij te zijn met het feit dat Paay Oostvogel ervan beschuldigt het beruchte seksfilmpje te hebben verspreid.

Dochters

“Ze doet zaken met mijn buurman, dus moet ze dit blijkbaar zeggen”, reageert de ex-vrouw van Adam Curry. “Voor geld gaat ze ineens likken. Bah! Laat ik het zo zeggen: ik heb ondanks alles nog contact met mijn dochter Christina. Zij ziet haar dochter al jaren niet en dat is niet zomaar. Mevrouw gaat ineens chique doen.”

Maandag liet Privé weten dat Paay en haar echtgenoot Robbert Hinfelaar het zonnige Curaçao hebben opgezocht. “We willen even helemaal samen zijn, in een andere omgeving onze hoofden laten leeglopen en nieuwe energie opdoen”, aldus de blonde zangeres.