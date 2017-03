Clown Bassie: 'Het zijn een stelletje oplichters!'

Volgens dagblad De Limburger zijn de sleurhut en de Honda Prelude 2.0 maandagavond via het internet geveild voor 6.050 euro. "Ze hebben gewoon voor nog geen dubbeltje een oude auto en een caravan gekocht bij de sloop", vertelt Bas aan Privé. "Nou, twee bussen verf verder – rood en geel – en hup: Bassie en Adriaan. En dan vertellen die mensen er ook nog bij dat je het kunt verhuren. Maar dat kan niet, want de rechten van dat spul hebben wij."

Foto: Troostwijk Veilingen

De originele caravan en auto van Bassie en Adriaan zijn inmiddels in het bezit van Martijn Passchier; de broer van acteur en scenarioschrijver Lex Passchier. Ondanks dat de clown allesbehalve te spreken is over de verkoop, gaat hij geen stappen ondernemen tegen het bedrijf dat in december failliet is verklaard. "Wij willen die mensen erop attent maken dat ze met deze aankoop de boot ingaan. Kijk, we hebben het wél over 6.050 euro."

Spassie

Bas kampt met een auto-immuunziekte, waardoor hij drie maanden verlamd was. Inmiddels gaat het weer een stuk beter met de kindervriend. "Ik loop nu zonder krukken door het huis. Vanmiddag komt mijn fysiotherapeut weer en als we naar buiten gaan, blijft hij achter mij lopen. Ik loop natuurlijk nog een beetje spastisch, vandaar dat ik mijn naam heb veranderd in Spassie.”

Gelukkig heeft de clown veel steun gehad aan zijn vrouw en kinderen. "Ik ben heel ver weg geweest hoor. Ik kon drie maanden niets doen en ik moest overal mee geholpen worden. Gelukkig heb ik ontzettend veel liefde gehad van mijn gezin. Dan weet je dat het een goed huwelijk is."

Het inmiddels failliete bedrijf dat de auto en caravan te koop had gezet was niet bereikbaar voor commentaar.