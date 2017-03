'Ben en Jennifer stellen scheiding uit'

Vorige maand leek de breuk officieel te worden toen er berichten verschenen dat Jennifer binnenkort de papieren in zou leveren, maar dat is dus nog altijd niet gebeurd. Het acteurskoppel, dat in de media de bijnaam Bennifer kreeg, maakten in juni 2015 al bekend dat hun huwelijk na tien jaar op de klippen was gelopen. Vanwege hun drie kinderen bleven ze echter bij elkaar in de buurt wonen en gingen ze ook meermaals als gezin op vakantie.

Ben en Jennifer vielen voor elkaar tijdens de opnamen van Daredevil, de film die in 2003 verscheen. Ze leerden elkaar echter al een aantal jaar eerder kennen op de set van Pearl Harbor. In juni 2005 beloofden de twee elkaar eeuwige trouw.