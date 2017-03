'Dries Mertens en vrouw uit elkaar'

Volgens HLN woont Dries momenteel alleen in Napels, terwijl zij verblijft in Leuven. In die Belgische plaats trouwden ze in 2015 ook, nadat ze tien jaar samen waren. Of de relatie definitief ten einde is, is niet zeker. Ze willen volgens de Belgische krant niet reageren.

Het opvallende is dat Mertens doorgaans na een doelpunt voor Napoli een hartje met zijn handen vouwde, speciaal voor zijn Katrin. Afgelopen dinsdag scoorde hij weer voor de Italiaanse club, tegen Real Madrid. Geen hartje dit keer, maar een kus op de camera. Zaterdag scoorde hij in Rome tegen AS Roma twee keer en bij de eerste goal ook géén hartje; Dries besloot een hondje na te doen en tegen de cornervlag aan te 'plassen'.

Katrin staat er juist bekend om dat ze op regelmatige basis laat zien op social media hoe trots ze wel niet is op haar man. Nu heeft ze echter al een maand niks meer geplaatst over of met Dries.