Dat meldt TMZ. Daarnaast zou de Harry Potter-acteur maar liefst vijftien ribben en zijn borst- en rechterbeen gebroken hebben.

Het is onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren en waar het plaatsvond. Zijn vrouw Laura laat via social media weten: "Jim heeft me gevraagd om jullie te laten weten dat hij betrokken was bij een ernstig auto-ongeluk, een frontale botsing. Hij heeft twee bloedtransfusies gehad tot nu toe en gaat zo voor het eerst geopereerd worden."