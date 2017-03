Dat zei de presentator, die donderdagavond zijn debuut maakt op de zender tegen RTL.

“Als ik zie hoeveel plezier ik nu heb, is dat voor mij nu al de winst”, zei Winston, die zijn overstap naar SBS “echt een frisse wind” noemde. Winston was jarenlang een van de vaste gezichten van RTL Boulevard, maar verliet het showbusinessprogramma vorige maand omdat hij bij de concurrent meer ruimte krijgt om grote studioprogramma’s te presenteren.

Tijdens een korte skivakantie moest Winston wel een paar keer slikken. “Ik heb mezelf zeker zo nu en dan in een skiliftje zitten vertellen: jeetje, dit zijn wel een paar baldadige maanden geweest.”

Bij SBS6 maakt hij donderdag zijn debuut als presentator van Wat vindt Nederland? Daarin is hij te zien met teamcaptains Richard Groenendijk en Jörgen Raymann. Winston heeft het naar zijn zin in de studio. “Het is zo vreselijk lachen met die twee mannen die mij de hele dag afzeiken.”