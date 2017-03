Dat meldt E! News. De twee probeerden hun relatie zoveel mogelijk privé te houden en verschenen nooit samen op een rode loper. Bronnen laten weten dat de twee sinds vorige zomer een stel waren en dat ze vlak voor de Oscars eind februari uit elkaar gingen. De reden voor de breuk zou hun drukke agenda's zijn. Ook de afstand speelde een rol: Adriana woont in Miami en Julian in Boston.

In februari was het topmodel nog aanwezig bij de Super Bowl, toen Julian moest spelen met de New England Patriots.