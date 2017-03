De eerste aflevering gaat op 16 juli in première, zo maakten de makers van de populaire tv-serie donderdagavond bekend op sociale media. "The great war is here", luidt de aankondiging.

Het zevende seizoen telt zeven afleveringen, drie minder dan de voorgaande zes. Fans moesten nu ook langer geduld hebben. Tot nu toe begon Game of Thrones, waarin Carice van Houten en Michiel Huisman belangrijke bijrollen spelen, steeds in april. Seizoen zeven liep vertraging op vanwege de vele opnames in winterse omstandigheden.

Volgend jaar wordt het allerlaatste seizoen verwacht. Het aantal afleveringen is nog niet officieel vastgesteld. De makers hintten wel eerder op zes stuks.