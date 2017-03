Dat vertelde hij aan People.

“Mijn vrouw is een beetje jaloers”, geeft John toe. “We moeten ook echt een jongetje krijgen, dan kan zij hetzelfde voelen.” Dat de All Of You-zanger en zijn vrouw graag een zoon willen, is geen nieuws.

Chrissy zei in januari al dat hun tweede kind een jongen wordt, een uitspraak die ze later moest toelichten omdat ze nog niet in verwachting is. “Ik zei dat onze volgende baby een jongen is omdat dat de embryo is die er nog is”, verklaarde het model, wier dochter werd verwekt met een ivf-behandeling.

Leren

Voorlopig moet Chrissy waarschijnlijk nog even wachten voor ze een zoontje krijgt. John vindt het leven met één kind geregeld ingewikkeld. “Het is moeilijk een jonge vader te zijn.” Volgens de zanger worstelt ook Chrissy nog met haar moederrol. Eerder deze week onthulde ze dat ze na de geboorte van Luna, nu tien maanden, een postnatale depressie kreeg.

“Het ouderschap verdiept het partnerschap”, vindt John. “Het is spannend om te zien hoe we als stel groeien en van elkaar te leren hoe om te gaan met de hoogte- en dieptepunten.”