De organisatie prijst Katy erom dat ze haar bekendheid gebruikt om zich uit te spreken voor gelijke behandeling van homo's, lesbiennes en transgenders. "Haar aansprekende steun, van het podium tot aan de verkiezingsrace, heeft een diepgaand effect op het leven van LHBTQ-mensen, en in het bijzonder jonge mensen."

Ook actrice America Ferrera wordt geëerd door Human Rights Campaign. Zij krijgt de Ally for Equality Award voor "haar voortdurende toewijding voor meer gelijkheid voor alle mensen". De prijzen worden op 17 maart uitgereikt door Tim Kaine, de voormalig running mate van Hillary Clinton.

Katy reageerde op Twitter op het nieuws. "Het is mijn eer om me te blijven uitspreken voor gelijkheid en gerechtigheid voor iedereen."

I am honored to continually use my voice for equality and justice for ALL! ❤️ https://t.co/MznUU94y9y