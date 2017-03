Chyna's gezicht en lichaam zijn gescand. Met behulp van 3D-printen worden vervolgens kleine poppetjes gemaakt. In mei wordt de poppenlijn gelanceerd, weet TMZ. Fans kunnen kiezen uit zes tot acht verschillende poppen die ook variëren in grootte. De goedkoopste pop is verkrijgbaar voor 75 dollar (71 euro).

Het bedrijf achter de poppenproductie maakte eerder ook miniversies van onder anderen rapper Drake, dj Steve Aoki en multimiljonair en Instagram-ster Dan Bilzerian.