Dankzij de introductie van streamingplatforms kwam het de laatste jaren al vaker voor dat complete albums binnenkwamen in de lijst. Zo gingen onder meer The Common Linnets, Justin Bieber, Broederliefde en Lil' Kleine Sheeran voor. Niet eerder belandden platen afkomstig van één album tegelijkertijd zo hoog in de Nederlandse hitlijsten.

Shape Of You blijft voor de negende achtereenvolgende week op de eerste plaats staan. De single wordt ruim de helft meer keer verkocht en gestreamd dan Sheerans Castle On The Hill die op de tweede plaats terug te vinden is. Van de albumtracks zijn Galway Girl en Perfect duidelijk het populairst. De singles komen binnen op plek zes en acht.

Met zeventien noteringen - ook 'oudje' Thinking Out Loud staat nog genoteerd - scoort Sheeran overigens nog geen record: Michael Jackson bezette een week na zijn dood in 2009 een derde van de Top 100 met 33 hits.