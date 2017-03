Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Ciara dankt god en vruchtwater

28 min geleden

De hoogzwangere Ciara dankt god en haar vruchtwater na haar auto-ongeluk vrijdag in Los Angeles. De zangeres werd in haar auto aangereden, maar kwam met de schrik vrij. Via social media laat ze weten dankbaar te zijn voor God's genade en haar zwangere buik die haar ongeboren kindje beschermde.