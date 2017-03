premium

Lily Allen boos op zorg na ongeluk dochter

32 min geleden

Lily Allen maakt verwijten aan het adres van het Britse gezondheidszorgbeleid. De zangeres vertelt in The Sun dat haar destijds tweejarige dochtertje in 2015 heel ongelukkig op een hek viel en met een "enorm gat in haar nek" met spoed naar het ziekenhuis moest.