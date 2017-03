De jongens plaatsten eerder vandaag al een bericht op Instagram waarop te lezen was dat het concert is uitverkocht. "Oops. We LOVE you. And can't wait to see you. Let's have a party we'll never forget."

Maar blijkbaar hebben de fans ' geklaagd' dat ze geen kaartje hebben weten te bemachtigen. B-Brave vraagt dan ook of ze een tweede concert willen. "We snappen dat het niet tof is als je geen kaartje hebt. Maar we moeten ons aan de regels van de locatie houden. Moeten we een extra concert plannen?"

De vraag stellen is hem beantwoorden, want aan de reacties te zien is het een volmondig ja van de fans.