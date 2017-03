premium

Sonja Bakker zet woning Hoorn te koop

28 min geleden

Dieetgoeroe Sonja Bakker heeft de plannen met haar monumentale pand in Hoorn gewijzigd. Bakker kocht de woning in het centrum van de stad eind 2014 met het idee er een bed and breakfast te beginnen, maar besloot er na een flinke verbouwing toch zelf met haar gezin in te trekken. En nu staat het pand te koop.