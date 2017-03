Humberto Tan verliest ook kijkers op vrijdagavond

Het is de eerste keer dat de talkshow van Jinek en Pauw RTL Late Night heeft gepasseerd op de vrijdagavond, dit meldt Mediacourant. Daarnaast is er bekend gemaakt dat RTL-baas Bert Habets in gaat grijpen wegens de beroerde kijkcijfers.

Sinds de jaarwisseling kampt de talkshow van Humberto al met massaal overgelopen kijkers die liever Jinek op de buis zien. Waar hij voorheen nog kalmpjes aan kon doen op de vrijdag, wist hij gisteravond na The Voice Kids (1,7 miljoen kijkers) maar 963.000 kijkers te trekken, terwijl de verkiezingstalkshow van Pauw & Jinek op datzelfde moment zo'n 1,3 miljoen kijkers wist te boeien.

Van maandag tot en met donderdagavond heeft RTL Late Night al langere tijd last van gehalveerde kijkcijfers en kan Tan al blij zijn als hij meer dan 500.000 kijkers heeft.