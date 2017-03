Justin Bieber kleineert fan

Justin's antwoord luidde dat ze hem 'misselijk' maakt. Hij zei letterlijk: "Je breekt in op mijn privacy, ik wil geen foto" om vervolgens daarop aan te vullen: "Kijk naar jezelf. Ik word misselijk van je."

De moeder van de fan reageert tegenover the Herald Sun op het voorval. Ze noemt zijn respons 'walgelijk' en zegt dat haar dochter 'vernederd' is.

Het is niet de eerste keer dat de 23-jarige zanger lelijk doet tegen een fan. Zo sloeg hij in 2016 een fan in het gezicht en weigert hij wel vaker om op de foto te gaan.