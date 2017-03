Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Bill Paxton geëerd tijdens Titanic-vertoning

31 min geleden

De onlangs overleden acteur Bill Paxton is zaterdagavond spontaan geëerd tijdens een vertoning van de film Titanic in Londen. Toen zijn naam in beeld verscheen, betuigden de duizenden bezoekers hem opeens eer met een lang applaus en gejuich.