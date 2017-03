Lady Gaga treedt op bij feest Elton John

Dat meldt The Mirror.

Elton John en Lady Gaga zijn heel dik met elkaar. De popdiva is peetmoeder van de twee kinderen van de zanger. ''Zij was de eerste die hij vroeg om op te treden’’, aldus een bron tegen The Mirror.

Elton John zou momenteel bezig zijn met de afronding van de verdere setlist voor het feest, dat 25 maart plaatsvindt in het Hammer Museum in Los Angeles. Behalve zijn man David Furnish zouden onder anderen ontwerper Tom Ford, actrice Liz Hurley en de Beckhams op de gastenlijst staan.