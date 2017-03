Ook haar dochter, Gijsje van Bentum, bevestigt het bericht op Facebook. Daar schrijft ze ‘My mother died today. No words, just candles’.

De actrice is na een kort ziekbed in een Amsterdams ziekenhuis overleden aan een hersenbloeding.

Kitty Courbois, geboren als Catharina Anna Petronella Antonia Courbois in Nijmegen, speelde in tal van films, toneel- en tv-producties. Ze maakte haar debuut op het witte doek in de korte film Helden in een schommelstoel in 1963 van regisseur Frans Weisz en was onder andere te zien in Het gangstermeisje (1966), Een mens van goede wil (1974), Vrijdag (1980) van Hugo Claus, Paul Verhoevens Flesh + Blood (1985), Twee vorstinnen en een vorst (1981) en natuurlijk Op hoop van zegen (1986). In 1992 wijdde het Nederlands Film Festival een retrospectief aan haar.

Vanaf 1987 was Courbois, die bekend stond om haar hese stemgeluid, verbonden aan Toneelgroep Amsterdam. Directeur van Toneelgroep Amsterdam, Ivo van Hove, noemt Kitty Courbois 'een eigenzinnige, bezielde vrouw die het toneel een onvergetelijke stempel meegaf'. "Een ensemblespeler pur sang die de kunst verstond om als geen ander moeiteloos tussen het theater, televisie, radio en film te balanceren. Een voorbeeld voor velen na haar."

Ook op latere leeftijd was de actrice, tevens zus van jazz-slagwerker Pierre Courbois, nog volop aan het werk. Zo speelde ze Adriana Verbrugge in Gooische Vrouwen, de moeder van Willemijn Lodewijkx (Annet Malherbe).