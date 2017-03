Ze was met haar hele gezin bij de festiviteiten op het Koninklijke slot in de hoofdstad Zweden. Ook prinses Estelle had het naar haar zin. Dat vertelde de vijfjarige Royal aan de krant Expressen.

Samen met haar man prins Daniel en de kinderen Estelle en Oscar nam Victoria op ongedwongen wijze de felicitaties van het toegestroomde publiek in ontvangst. Ze maakte hier en daar een praatje en genoot zichtbaar. Het weer was zeker geen spelbreker. Er was volop zon en de temperatuur was aangenaam.

“Ik ben echt blij”, liet Victoria zich ontvallen. “Iedereen die gekomen is wil ik vanuit het diepst van mijn hart bedanken.” Ook Daniel genoot. Hij vertelde het leuk te vinden dat de kinderen nu ook deel konden nemen aan het feest.

Estelle genoot zichtbaar van de muziek die werd gespeeld. Ook hielp ze haar moeder met het aanpakken en wegleggen van alle cadeautjes die de honderden mensen mee hadden genomen voor de kroonprinses.