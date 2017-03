'Einde in zicht voor serie New Girl'

Jake vertelt aan The Daily Beast dat de laatste aflevering van het zesde seizoen zich goed leent als afsluiter van de serie. "Fox wil ons niets vertellen, maar we hebben een finale opgenomen waarmee, als dit het einde is, de fans zullen kunnen leven." Alhoewel de acteur en de rest van de cast een lopend contract hebben bij de zender, voorspelt Jake dat dat niet uitgediend zal worden. "Ik denk dat het na dit seizoen klaar is."

De serie, over een groep vrienden die een loft in Los Angeles deelt, was in 2011 voor het eerst te zien op de Amerikaanse televisie. Jake speelt in New Girl huisgenoot Nick Miller, die een knipperlichtrelatie heeft met het personage waar de serie zijn naam aan dankt, Jessica Day (Zooey Deschanel).

Fox wilde desgevraagd ontkennen noch bevestigen dat het einde in zicht is voor New Girl. De zender verklaarde zondag dat het zich momenteel beraadt op de toekomst van de serie.